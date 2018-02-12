Дождь оставил без света жителей 23 крымских сел

Непогода оставила без электричества жителей семи районов Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в воскресенье аварийные ситуации возникли на энергосетях 23 сел полуострова. Были обесточены дома в Золотом, Белинском, Новоотрадном Ленинского района, Привольном, Алексеевке, Сарыбаше Первомайского района, в поселках Владимирово, Доходное, Новосельцы, Новопокровка Красногвардейского, селах Косточковое, Серово, Приречное, Фрунзе, Садовое Нижнегорского района, Мичурино, Лечебное, Семикаменка, Богатое, Русское, Мелихово, Тополевка Белогорского района, Мысовое в Джанкойком.

Отключения длились от полутора до почти 8 часов. В частности, в Джанкойском районе окончательно справиться с аварией и запустить все 20 трансформаторных подстанций удалось лишь к 7 утра.

По данным «Крымэнерго» на 8 утра 12-го февраля в Джанкойском и Сакском районах поиск повреждений продолжался.

Красногвардейский район, Оксана Мурзина

Красногвардейский район. Другие новости 12.02.18

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