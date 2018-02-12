На Украине заведут уголовные дела на 10 тысяч крымчан

На Украине не оставляют попыток помешать проведению президентских выборов в Крыму.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на этот раз в Киеве озадачились масштабным планом возбудить уголовные дела против 10 тысяч крымчан, вовлеченных в организацию избирательного процесса.

Для этого Комитет избирателей Украины (КИУ) обратился в так называемую прокуратуру АРК, расположенную в Киеве. В КИУ заявили, что якобы незаконные действия членов избиркомов в Крыму, сформированных для проведения выборов 18 марта, попадают под уголовную статью «государственная измена».

«Лица, которые будут привлечены к выборам как члены комиссий, должны нести ответственность по украинским законам. Одной из мотиваций для организации выборов может быть значительное финансовое вознаграждение: около 2500 гривен за участие в работе УИК. Тем не менее, они должны понимать, что из-за подобных действий на них могут быть наложены существенные санкции: от запрета посещать подконтрольные Украины регионы и невозможности получения биометрического паспорта до уголовной ответственности по статье о государственной измене», – пригрозил глава КИУ Алексей Кошель.

Как уже сообщал «Новый День», ранее в Верховной Раде «Незалежной» предложили обратиться к международной общественности с официальным заявлением, требующим от Запада предотвратить процесс выбора президента России в Крыму. При этом инициаторы заявления ссылаются на нарушения прав крымчан, не приводя конкретных фактов.

Между тем глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике будут усилены меры безопасности на случай возможных провокаций и атак со стороны украинских террористов в период выборов президента России.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 12.02.18

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