Китай и Грузия vs Украина и США: россияне рассказали, кто им больше мил

Россияне стали чуть лучше думать о США, Евросоюзе и Украине, однако отношение к этим странам остается негативным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшие симпатии граждане РФ испытывают к Китаю, Израилю и Грузии. Так, 70% респондентов признались в хорошем отношении к Китайской Народной Республике, не нравится Китай лишь 13% россиян. Израиль также вызывает больше положительных (59%) чувств, нежели отрицательных (17%), похожие данные у Грузии – 52% и 24% соответственно.

Немного изменилось отношение к США: если в декабре 2017 года, по данным «Левада-центра», против Штатов были настроены 60% респондентов, то согласно исследованиям, проведенным в январе 2018 года, негативные оценки дали 52% респондентов, положительно это государство оценили лишь 26% опрошенных.

Негатив, прежде всего, связан с агрессивным поведением США на мировой арене: большинство –44% опрошенных, из тех, кто негативно оценил политику Штатов, считают, что американцы «хотят подчинить себе весь мир» и «разжигают войны». Ещё 35% респондентов не нравится агрессия США в адрес России, санкции спровоцировали «нелюбовь» только у 9%. Положительное отношение к США опрошенные связывают с сильной экономикой страны, высоким уровнем технологического развития, некоторые считают, что там хорошие люди, но плохие политики.

При этом социологи отмечают, что исследование проводилось до публикации так называемого кремлевского списка с нежелательными для США персонами, поэтому в следующих опросах негатива снова станет больше. Не улучшит ситуацию и Олимпиада, напоминающая о допинговом скандале, инициатором которого россияне как раз считают США.

Негативные оценки Евросоюзу дали 46% опрошенных, позитивные – 32%. Похожие цифры и по Украине: 47% россиян признались, что испытывают к этой стране негатив, у 35% – позитив.

Эксперты считают, что в ближайшее время отношение к Украине должно нормализоваться, так как россиян, следящих за конфликтом, стало меньше, пишут «Известия».

Симферополь, Анастасия Зук

Симферополь. Другие новости 12.02.18

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