В Киеве созывают новый Майдан, крымский эксперт: Не выйдут

Украинские силовики задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.

Как передает корреспондент РИА ««Новый День», Саакашвили «взяли» во время обеда в ресторане «Сулугуни» в Киеве.

По сведениям очевидцев, операцию проводили бойцы спецназа в куртках Госпогранслужбы Украины. Что натолкнуло соратников бывшего президента Грузии на мысль о том, что Саакашвили собираются депортировать.

Между тем, ни одна из силовых структур «Незалежной» официально пока не признала свое участие в задержании политика. При этом источники украинских СМИ подтвердили, что экс-президента будут депортировать – в Польшу, откуда он прибыл на Украину в сентябре 2017 года.

Тем временем, на официальной странице Саакашвили в Facebook его сторонники заявляют о необходимости организовать новый «Майдан» – против президента Петра Порошенко.

«Власть просто провоцирует людей, чтобы они, наконец, поднялись и вышли на Майдан. Если информация о похищении Саакашвили подтвердится, то 18 февраля должны выйти не десятки тысяч людей, а сотни тысяч», – прокомментировал задержание политика один из пользователей.

«Если украли такого человека, то нас будут давить как мух. Что это за государство, где похищают людей. Сколько этих упырей терпеть? Киевляне – вы рядом, выходите!», – отреагировала другая жительница Украины.

Крымский политолог Сергей Киселев, комментируя ситуацию РИА «Новый День» , усомнился, что задержание Саакашвили способно сейчас спровоцировать серьезную протестную акцию, которая бы испугала Порошенко.

«Никакие сотни тысяч за Саакашвили не выйдут. По многим причинам. Я глубоко сомневаюсь в возможности самоорганизации в пост-майданной Украине. Единственной силой, которая там на что-то способна, это, наверное, армия и силовые структуры. Если они организуют антиправительственное выступление, то тогда можно ожидать какого-то внутреннего результата. А так – соберутся и разойдутся, несколько сот, может быть тысяча человек – не более того», – предположил Сергей Киселев, допустив возможность депортации Саакашвили.

Как уже сообщал «Новый День», силовики пытались арестовать бывшего президента Украины еще в конце прошлого года. В декабре к нему пришли с обысками, после чего политик выбежал на крышу дома, угрожая, что спрыгнет с нее. Его задержали, но его сторонникам в ходе противостояния с силовиками удалось отбить своего лидера.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 12.02.18

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