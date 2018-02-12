В Киеве созывают новый Майдан, крымский эксперт: Не выйдут

Украинские силовики задержали экс-президента Грузии, лидера партии «Рух новых сил» Михаила Саакашвили.
Как передает корреспондент РИА ««Новый День», Саакашвили «взяли» во время обеда в ресторане «Сулугуни» в Киеве.
По сведениям очевидцев, операцию проводили бойцы спецназа в куртках Госпогранслужбы Украины. Что натолкнуло соратников бывшего президента Грузии на мысль о том, что Саакашвили собираются депортировать.
Между тем, ни одна из силовых структур «Незалежной» официально пока не признала свое участие в задержании политика. При этом источники украинских СМИ подтвердили, что экс-президента будут депортировать – в Польшу, откуда он прибыл на Украину в сентябре 2017 года.
Тем временем, на официальной странице Саакашвили в Facebook его сторонники заявляют о необходимости организовать новый «Майдан» – против президента Петра Порошенко.
«Власть просто провоцирует людей, чтобы они, наконец, поднялись и вышли на Майдан. Если информация о похищении Саакашвили подтвердится, то 18 февраля должны выйти не десятки тысяч людей, а сотни тысяч», – прокомментировал задержание политика один из пользователей.
«Если украли такого человека, то нас будут давить как мух. Что это за государство, где похищают людей. Сколько этих упырей терпеть? Киевляне – вы рядом, выходите!», – отреагировала другая жительница Украины.
Крымский политолог Сергей Киселев, комментируя ситуацию РИА «Новый День», усомнился, что задержание Саакашвили способно сейчас спровоцировать серьезную протестную акцию, которая бы испугала Порошенко.
«Никакие сотни тысяч за Саакашвили не выйдут. По многим причинам. Я глубоко сомневаюсь в возможности самоорганизации в пост-майданной Украине. Единственной силой, которая там на что-то способна, это, наверное, армия и силовые структуры. Если они организуют антиправительственное выступление, то тогда можно ожидать какого-то внутреннего результата. А так – соберутся и разойдутся, несколько сот, может быть тысяча человек – не более того», – предположил Сергей Киселев, допустив возможность депортации Саакашвили.
Как уже сообщал «Новый День», силовики пытались арестовать бывшего президента Украины еще в конце прошлого года. В декабре к нему пришли с обысками, после чего политик выбежал на крышу дома, угрожая, что спрыгнет с нее. Его задержали, но его сторонникам в ходе противостояния с силовиками удалось отбить своего лидера.
Киев, Леонид Маковецкий
Киев. Другие новости 12.02.18
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