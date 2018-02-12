Нельзя даже посмотреть: украинцев лишили мундиаля

Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) отказалось транслировать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил директор НОТУ Зураб Аласания.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о том, чтобы объявить бойкот мундиалю, проводимому в России, на Украине задумались еще осенью 2016 года. Тогда федерация футбола Украины и власти страны рассматривали возможность полного игнорирования ЧМ-2018.

Правда, сборная Украины не смогла пройти отборочный этап, поэтому гордо и громко отказаться от участия в чемпионате не получилось. Следующим шагом стал призыв к любителям футбола отказаться от поездок на игры чемпионата. Наконец, в Киеве решили провести на матчах ряд проукраинских акций, пытаясь уговорить принять в них участие футбольных болельщиков сочувствующих «Незалежной» стран.

Параллельно украинских болельщиков футбол лишили возможности наблюдать за футбольными баталиями. Поскольку сборная страны в чемпионате не участвует, местные фан-клубы не получили квоту на зрительские места. Это означает, что покупать билеты украинцам, решившим все-таки посетить мундиаль, придется за полную стоимость. В купе со стоимости дороги и проживания выливается в круглую сумму и доступно немногим.

А теперь выяснилось, что посмотреть праздник футбола не удастся даже по телевизору.

«Чемпионат мира по футболу в России, который будет проходить в этом году, – мы отказываемся его показывать. Это серьезное многомиллионное дело, права на показ куплены еще до 2013 года. Это тяжелое решение», – заявил Аласания, добавив, что каналы, имевшие договоренности о параллельных показах с НОТУ, тоже начал отказываться от трансляции.

Почин телевизионщиков поддержали власти, но не оценили болельщики: «Его, видимо, старая подруга навестила – белка», – прокомментировали в соцсетях призыв главы Украины Петра Порошенко всем миром бойкотировать мундиаль в качестве «знака» против президента России Владимира Путина. «Наконец-то. Спасибо Господи! Прорвало идиота!!! Теперь точно все поедут, лишь бы не быть в одной компании с украинскими щырымы патриотами»; «Жжёт Петька. Весь мир знает, что ЧМ будет мировым во всех смыслах. Мир после ОИ-2014 хочет ещё такой красоты, блинов, водки с икрой и красивых женщин – хотя бы посмотреть, как выглядят. Укры уже со своими танками и бундесверами надоели всем. Люди хотят мира и футбола, водки с музыкой без разборок и вранья украинского», – цитирует комментарии в соцсетях агентство «Харьков».

Киев, Платон Ефимчук

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