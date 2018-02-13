В Крым собираются депутаты Европарламента

Депутаты Европарламента, а так же большая группа предпринимателей из Германии и Австрии примут участие в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ), который пройдет в Крыму 19 -21 апреля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о своем намерении принять участие в форуме заявили более 3 тысяч россиян, число иностранных гостей прогнозируется на уровне 500 человек, что в 2,5 раза больше, чем в 2017 году. В том числе на форум прибудут порядка 50 политиков, бизнесменов, общественных деятелей из Австрии и Германии: о намерении посетить Крым заявили представители немецких политических партий «Альтернатива для Германии» и «Левые», а также «Австрийской партии свободы». Ведут переговоры и депутаты Европейского парламента.

В рамках пленарного заседания «Будущее мира» и секции «Россия и Европа. Укрепляя сотрудничество» планируется обсудить снятие санкций и восстановление отношений России с Германией и Австрией. Кроме того, представители бизнеса намерены рассмотреть варианты экономического сотрудничества в сфере туризма, строительстве и машиностроении.

Симферополь, Лиана Макоба

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