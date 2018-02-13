Судак вошел в топ-10 самых популярных малых городов России на Масленицу

Судак попал в десятку самых популярных малых городов России для проводов зимы, замкнув топ-10.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», крымский город наравне с краснодарским Горячим Ключом, занявшим 9-е место, стали и самыми бюджетными направлениями – отдых здесь, по данным сервиса для бронирования жилья Tvil.ru, обойдется в менее двух тысяч в сутки с человека.

Однако охотнее всего россияне поедут в старинный русский город Суздаль. Великий Устюг и Переяславль Залесский со своими вековыми масленичными традициями так же в тройке предпочтений у российских туристов. Далее расположились Руза (Московская область), Осташков (Тверская область), Лахденпохья (Карелия), Печоры (Псковская область), Боровск (Калужская область) и Горячий Ключ (Краснодарский край).

Рейтинг составлен по данным броней гостиниц, квартир и домов на 13 – 18 февраля.

В горадминистрации Судака попадание в «масленичный» рейтинг назвали неожиданным, но высказали предположение, что желающим проводить зиму в их городе, вероятнее всего, захотелось моментального прихода весны.

«Мы, конечно, не сможем порадовать снежными крепостями, но программа будет интересная. И у нас тепло. Море около 10 градусов тепла – моржи могут даже искупаться. Сейчас, правда, погода не летная, но на Масленицу обещают солнце», – прокомментировали в пресс-службе горадминистрации, добавив, что Судак – в принципе популярен у туристов круглый год.

Отметим, что основные торжества пройдут в воскресенье, 18 февраля: блины, народные забавы, сжигание чучела, а также конкурс «Госпожа Масленица» на лучший костюм, соответствующий духу праздника.

Аналогичные программы подготовили практически во всех городах и поселках полуострова. В этот раз неожиданно выделилась Керчь: широко отмечать Масленицу будут на главной городской площади два дня. При этом в воскресенье праздничные действа развернуться на 7 площадках, где покажут мастер-классы, проведут конкурсы, накормят блинами и выступят финалисты популярных российских телепроектов.

Судак, Галия Шакирова

Судак. Другие новости 13.02.18

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