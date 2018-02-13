Назад в 90-е: в Севастополе похитили подростка, чтобы научить хорошим манерам

В Севастополе местные жители похитили 17-летнего парня в «воспитательных» целях.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе Следкома по Севастополю, в районе улицы Мореходная троица нетрезвых приятелей 26, 28 и 29 лет, угрожая ножом, затолкала в багажник автомобиля «Мазда» несовершеннолетнего горожанина, после чего несколько часов возила его по городу.

В районе улицы Килен-балка севастопольцы выгрузили парня и усадили его на багажник. Полицию вызвала бдительная жительница соседнего дома, заметившая неладное из окна своей квартиры.

Похитители были задержаны на месте преступления. Свои действия они объяснили желанием проучить парня, который летом прошлого года отобрал телефон у их знакомого подростка, а также, якобы, «неправильно ведет себя на районе».

За «урок» хороших манер в отношении «учителей» возбудили уголовное дело по пунктам «в,г» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ (похищение человека с применением насилия и предметов оружия). Санкция по данной статье подразумевает лишение свободы от пяти до двенадцати лет с ограничением свободы до двух лет, либо без такового.

В настоящее время двое фигурантов дела находятся под стражей, третий – под домашним арестом.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 13.02.18

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