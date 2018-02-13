А вот и не угадали: в Госкомцен Крыма назначили председателя

Глава Крыма Сергей Аксенов назначил нового председателям Государственного комитета по ценам и тарифам РК. Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.

Как уже сообщал «Новый День», Нину Зотович, руководившую ведомством с апреля 2016 года, освободил от должности в начале ноября.

Причина отставки чиновницы, приехавшей с материка, не называлась: по официальной версии Зотович уволили «по соглашению сторон».

Как уже сообщал «Новый День», в начале ноября глава РК Сергей Аксенов отправил в отставку председателя Госкомцен Нину Зотович. Новосад работал первым заместителем Зотович.

Временно исполняющим обязанности председателя государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым назначили первого заместителя Зотович Юрия Новосада (он занимал пост первого зама с 21 июля 2014 года). И многие полагали, что именно станет руководителем ведомства. Но ошиблись.

Председателем Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым стала Ольга Игошина. Она – крымчанка: родилась в 1967 году в Симферополе. В июне 2014 года была назначена на должность и.о. председателя Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым, а в ноябре 2014 года утверждена в должности. С апреля 2016 – после назначения на должность руководителя Зотович, работала заместителем председателя, а теперь снова возглавила ведомство.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 13.02.18

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