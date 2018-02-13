В Киеве двух россиян приговорили к длительным срокам за измену Украине

В Киеве граждан России обвинили в государственной измене и приговорили к длительным срокам заключения.

Как сообщал «Новый День», 20 ноября 2016 года сотрудники СБУ через подставных лиц заманили на границу младшего сержанта Александра Баранова и прапорщика Максима Одинцова и силой увезли их на Украину.

Уже в декабре 2016-го военная прокуратура Николаевского гарнизона Южного региона Украины закончила досудебное расследование и направила дело российских военных в суд.

Прокуратура потребовала для обоих крымчан 15 лет тюрьмы.

Судебное разбирательство прошло в Киеве. Подольский районный суд, признав Баранова и Одинцова виновными в дезертирстве и государственной измене, приговорил первого к 13 годам лишения свободы, второго – к 14 годам.

Защита россиян намерена подать апелляцию.

Напомним, Следственный комитет России предъявил обвинение двум украинским военнослужащим Сергею Павленко и Роману Ткаченко, причастным к похищению российских военных.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.02.18

На ремонт старых домов в Крыму нужно 133 миллиарда рублей – крымчане столько не соберут. / Голландцам напомнят о принадлежности «скифского золота» из Крыма на высшем уровне. / А вот и не угадали: в Госкомцен Крыма назначили председателя. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»