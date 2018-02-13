В Симферополе сократят маршруты общественного транспорта в пользу «Крымтроллейбуса»

В правительстве Крыма решили внести кардинальные изменения в существующую маршрутную сеть Симферополя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», одна из причин – очередная попытка избавить столицу Крыма от автомобильных пробок.

«Стоит задача – убрать дублирующие маршруты там, где ходит транспорт «Крымтроллейбуса» и автобусы «Горавтотранса», с целью разгрузки, в том числе и центра города», – заявил глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с министром транспорта республики Игорем Захаровым и главой администрации Симферополя Игоря Лукашевым.

При этом Аксенов напомнил о необходимости поддерживать перевозчиков, решившихся обновить свой автопарк: «Мы уже говорили, что если они обновляют подвижной состав самостоятельно, ресурс есть, значит, люди должны иметь гарантию, что они будут дальше работать», – заявил глава республики.

Напомним, в прошлом году перевозчики посетовали на низкие тарифы, которые, по их мнению, не позволяют покупать новый транспорт. Представители организаций предложили поддержать отрасль государственно-частным партнерством, с компенсационной помощью от властей до 50%.

Разработка новой транспортной сети Симферополя находится на завершающей стадии. Проект представят в правительстве Крыма, и после получения положительного заключения, схема будет утверждена.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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