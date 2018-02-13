Где искать счастье: Крым держится в «тройке» самых счастливых регионов

Крым на протяжении полугода прочно удерживает позиции в тройке самых счастливых российских регионов по версии информационно-аналитической системы «Медиалогия».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», при составлении ежемесячного рейтинга учитывается процент упоминаний конкретного региона в контексте «счастье» от общего количества упоминаний всех регионов, также анализируются упоминания регионов в контексте синонимического окружения этого понятия на Facebook, Twitter, Вконтакте, ОК, Instagram, LiveJournal, форумах и блогах.

Первые два места в рейтинге уже традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург.

Отметим, что зима для россиян – все-таки не самое счастливое время. Если в июле частота упоминаний этого понятия у Москвы была 25,09%, у Санкт-Петербурга – 11,72%, в сентябре 19,94% и 13,31% соответственно, то по итогам января о счастье говорили лишь 16,89% москвичей и 10,74% жителей северной столицы.

А вот крымчане, по сравнению с осенью наоборот, стали счастливее: в июле – 4,09%, в сентябре – 3,01, в январе – 3,83%.

Симферополь, Оксана Мурзина

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