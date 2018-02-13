В зоне Крымского моста обнаружили миллион артефактов разных исторических эпох

В зоне строительства Крымского моста обнаружено около миллиона артефактов разных исторических эпох.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вопросы сохранения культурного наследия при строительстве масштабного инфраструктурного объекта обсуждались на заседании Общественного совета по строительству Крымского моста.

«Вопрос сохранения культурного наследия был одним из ключевых еще на этапе предпроектных изысканий, а затем – при разработке проекта, – рассказал начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков. – Важно было запроектировать объект, не затрагивая исторические памятники, а все, что может попасть в зону будущей стройки, исследовать и сохранить для потомков. Для решения этих задач были привлечены ведущие в России научные и специализированные организации. Более тысячи специалистов подключились к работе».

За три года с момента начала реализации проекта Крымского моста и подходов к нему по берегам Керченского пролива общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров, а количество находок достигло одного миллиона. Из них более 100 тысяч артефактов, представляющие научную ценность, поэтапно передаются в фонды Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника и Таманского музейного комплекса. Основной объем исследований пришелся на участки авто- и железных дорог – подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма, где были выявлены десятки объектов культурного наследия.

«Исследованы поселенческие и погребальные комплексы майкопской археологической культуры IV тысячелетия до нашей эры, впервые на Тамани открыты и раскопаны постройки позднего бронзового века II тысячелетия до нашей эры, – сообщил профессор кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета Алексей Кияшко. – Новым этапом античной археологии полуострова стало исследование сельской округи городов Фанагории и Гермонассы: загородных усадеб, некрополей, дорог, колодцев. Получены масштабные коллекции находок времен Хазарского каганата и Тмутараканского княжества, а также данные к этнокультурной карте Тамани в Новое время (XVI-XVIII века)».

Среди найденных артефактов есть претендующие на уникальность: например фрагмент терракотовой скульптуры – голова мужчины из синопской глины. Ее нашли во время подводных раскопок на крупном скоплении древней керамики в районе строительства моста. Предполагается, что это изображение древнегреческого божества, выполненное в виде бюста или статуи в Малой Азии в V веке до нашей эры.

В ходе поездки на стройплощадку участникам Совета показали участок, на котором Крымский мост плавно поворачивает у мыса Ак-Бурун. При разработке проекта моста инженеры учитывали значимость расположенного на мысе памятника истории и фортификации второй половины XIX века – Керченской крепости: дорога огибает южный форпост и не затрагивает его укрепления.

«В результате совместной работы группы экспертов, ученых, инженеров и строителей удалось выбрать оптимальный вариант прохождения трассы моста не только вне ядра крепости, но и за передовыми сооружениями, которые находятся на большем удалении от центральной группы построек форпоста. Таким образом сохранили объект культурного наследия, и теперь у него есть своя перспектива развития, о которой мы сейчас заботимся», – рассказал член Совета, начальник отдела «Керченская крепость» Восточно-Крымского музея-заповедника Юрий Белик.

Напомним, Общественный совет по строительству Крымского моста начал работу в мае 2016 года. Его основная задача –общественный контроль за реализацией масштабного проекта, оперативно реагировать на наиболее важные вопросы, волнующие жителей Крыма и Кубани в связи со строительством моста через Керченский пролив.

Керчь, Варвара Бурлакова

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