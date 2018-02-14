В России определили, где лучше всего жить

Крым стал лидером среди регионов России по улучшению качества жизни. Традиционный рейтинг по итогам 2017 года составили аналитики РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , рейтинг строился на основе комплексного учета различных показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социально-экономической сфере. Проводился анализ 72 показателей, объединенных в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения; занятость и рынок труда; жилищные условия; безопасность проживания; демографическая ситуация; экологические и климатические условия; здоровье населения и уровень образования; обеспеченность объектами социальной инфраструктуры; уровень экономического развития; уровень развития малого бизнеса; освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

«Позиции субъектов РФ в итоговом рейтинге определялись на основании интегрального рейтингового балла, который рассчитывался путем агрегирования рейтинговых баллов регионов РФ по всем анализируемым группам, – сообщают составители. – Рейтинговый балл группы определялся путем агрегирования рейтинговых баллов показателей, входящих в группу».

Лидерами рейтинга в очередной раз стали основные центры притяжения рабочей силы: Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. В ближайшие годы эта ситуация вряд ли изменится, отмечают аналитики: развитость инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сферы вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам надолго закрепиться в топе рейтинга.

Замыкают рейтинг Республика Тыва и Республика Ингушетия. Самое значительное ухудшение продемонстрировала Северная Осетия – упав в рейтинге сразу на 15 пунктов, республика заняла 72 место из 85.

Ряд регионов улучшили показатели на 6 пунктов. Среди них Тульская область, Севастополь, Хабаровский край, Удмуртия. Хакасия поднялась на 7 пунктов, Ямало-Ненецкий АО – на 8.

Лидером по улучшению качества жизни стал Крым: республика по итогам 2017 года улучшила результат на 11 пунктов и поднялась в рейтинге с 66 на 55 место.

Москва, Лиана Макоба

Москва. Другие новости 14.02.18

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