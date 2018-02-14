Южный берег Крыма зальет дождем

В ближайшие часы на Южном берегу Крыма и в горах ожидаются очень сильные дожди, местами с мокрым снегом.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе МЧС по Крыму, в этой части полуострова действует штормовое предупреждение.

На данный момент над ЮБК сгустилась плотная облачность.

Крымские спасатели просят местных жителей по возможности воздержаться от поездок, закрыть окна и балконы в домах.

В остальных районах Крыма будет облачно, ветрено с порывами до 15 м/с, но тепло: днем от 5ºС до 10ºС со знаком «плюс».

Ялта, Оксана Мурзина

Ялта. Другие новости 14.02.18

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