В Крыму на пешеходном переходе насмерть сбили 14-летнюю девочку

Под Симферополем в районе Аграрного на пешеходном переходе сбили двух подростков. В результате аварии погибла 14-летняя девушка.

Как сообщили РИА «Новый День» в крымском главке МВД, по предварительной информации, водитель превысил скорость. Второго пострадавшего госпитализировали.

ДТП произошло вечером, а этот пешеходный переход, по утверждению автомобилистов, не освещается.

«Я когда там проезжаю, дальний включаю, чтобы просмотреть переход», – написал симферополец, комментируя происшествие в социальных сетях.

Другие пользователи напомнили, что произошедшая трагедия на этом участке – далеко не первая. Но ни освещения, ни светофора ответственные службы на этом пешеходном переходе за долгие годы так и не предусмотрели.

«Еще 11 лет назад моя мама была 9-й по счету жертвой этого перехода. А сколько было после...», – рассказала крымчанка.

По информации МВД, по факту ДТП возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.02.18

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