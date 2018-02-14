Разведка США: на Украине назревает новый переворот

В США заявили, что Украина на грани досрочных выборов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в докладе «Оценка глобальных угроз разведывательными службами США» проанализировали и ситуацию на Украине. В документе сообщается, что «Незалежная» по-прежнему подвержена риску внутренних потрясений, которые будут угрожать восстановлению экономики страны. В США не исключают: разочарование темпами реформ, снижение уровня жизни, усиление коррупции и политические противостояния могут привести к тому, что украинцы будут добиваться досрочных выборов.

«Лидеры оппозиции будут стремиться извлечь выгоду из народного недовольства, чтобы ослабить президента Украины Петра Порошенко и провластную коалицию накануне выборов 2019-го года», – подчеркивается в документе.

При этом в США уверены, что конфликт на юго-востоке Украины, вероятно, останется тупиковым: основное наступление с обеих сторон маловероятно в 2018 году, хотя расчеты каждой стороны могут измениться, если она увидит, что другая сторона серьезно бросает вызов статусу-кво.

Не обошлось в американском докладе и без обвинений в сторону России. Так, отмечается, что РФ может попробовать воспользоваться нестабильной ситуацией на Украине и будет проводить дестабилизирующую кампанию против киевского режима, чтобы не дать «Незалежной» интегрироваться в ЕС и укрепить связи с НАТО.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 14.02.18

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