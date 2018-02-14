Севастопольцы больше всех в России жалуются на некачественную медицину

Севастополь стал лидером среди регионов России по количеству жалоб на работу медиков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», такие данные озвучили в Росздравнадзоре, подсчитав число обращений от граждан за 2017 год.

«Мы анализируем этот поток в расчете на 100 тысяч населения. Больше всего обращений в прошлые годы поступало из Москвы. В 2017 году больше всего жалоб поступило из Севастополя», – цитируют «Известия» замглавы Росздравнадзора Ирину Серегину.

Она уточнила, что зачастую жалобы касаются работы акушеров, гинекологов, онкологов, стоматологов, пластических хирургов и педиатров.

Как уже сообщал «Новый День», работа медиков в Севастополе не раз становилась поводом для скандалов. Один из подобных случаев произошел в севастопольской больнице №5, в которой умер 15-летний мальчик. Общественники обвинили врачей в том, что они не смогли диагностировать у него рак, и в течение года лечили от вегето-сосудистой дистонии. Еще один резонансный случай произошел в роддоме, когда беременной женщине не стали делать кесарево сечение, а отправили на естественные роды. Плод оказался крупным, ребенка выдавливали из живота руками, роженице сломали три ребра, а ребенку – вывернули шею.

В июне 2017 года председатель севастопольской региональной общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева написала открытое письмо уполномоченному при президенте России по правам ребенка Анне Кузнецовой, в котором обратила внимание на неблагополучную ситуацию в системе здравоохранения Севастополя и выросшую детскую смертность.

А в феврале 2018-го родители умершего в севастопольской больнице 8-летнего мальчика решили подать иск в суд на департамент здравоохранения. Ребенок умер в 2016 году, родители утверждают, что медики не знали от чего лечить мальчика, и при этом не давали разрешение перевезти его в материковую клинику. За два года следствия, в расследовании происшествия так и не была поставлена точка, виновных в Следкоме не нашли.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.02.18

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