В Крыму супер-герой покалечил тинэйджера

В Судаке вынесли приговор владельцу незаконного «Бэтмена».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 32-летний местный житель решил подзаработать и организовал прогулки на водном аттракционе «Бэтмен». Во время одного из экстремальных выходов в море надувная подушка опрокинулась, и 15-летний подросток получил травмы различной степени тяжести.

В итоге за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, владелец опасного аттракциона признан виновным, ему назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма.

Судак, Анастасия Зук

Судак. Другие новости 14.02.18

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