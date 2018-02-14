Крымские города свяжет скоростная «Комета»

Летом между крымскими городами запустят скоростную «Комету» на подводных крыльях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», судно начнет курсировать в июне. Первым станет маршрут Севастополь – Ялта: время в пути составит 1 час 40 минут. Первоначально будет курсировать только одна «Комета», выполняющая два кругорейса в день. В дальнейшем ожидается, что к морским перевозкам между Ялтой и Севастополем подключат вторую «Комету». Еще три судна будут осуществлять перевозки между курортами крымскими и краснодарскими курортами.

Как сообщал «Новый День», в прошлом году в России возобновилось производство судов на подводных крыльях типа «Комета». Президент России Владимир Путин поручил с 2017 года организовать морские круизы, а также воздушные маршруты между Сочи и Ялтой. Одно из поручений президента уже выполнено: в январе 2017 года открылись регулярные рейсы между Симферополем и Сочи, до начала курортного сезона стоимость билетов составляет – 3 тысячи рублей в один конец. При этом, судя по загруженности самолётов, маршрут пользуется популярностью.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 14.02.18

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