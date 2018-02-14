Счастье обошло украинцев стороной и ушло в Россию

Украина попала в тройку самых несчастных стран по версии Международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», индекс счастья в «Незалежной» по итогам 2017 года составил всего 8 процентных пунктов. Несчастнее себя чувствуют только жители Ирана (индекс счастья – 5 процентных пунктов) и Ирака (7 процентных пунктов).

Абсолютно счастливыми себя считают 26% украинцев, 18%, напротив, несчастны, 47% опрошенных не ощущают ни особого счастья, ни несчастья.

Кроме того, Украина попала в топ-5 главных пессимистов мира в плане ожиданий экономических успехов в текущем году. 54% респондентов не верят в улучшение жизни в стране 2018-м году, на лучшее надеются 16%.

При этом отвечая на вопрос «Что касается лично вас, думаете ли вы, что 2018 год будет лучше, хуже или так же, как 2017-м?», 35% опрошенных украинцев заявили, что верят в лучшее, 33% настроены пессимистично, 27% – не ждут от жизни особых перемен.

В России индекс счастья, напротив, впервые за многие годы превысил общемировой уровень (48 процентных пунктов), остановившись на отметке 50.

55% россиян счастливы, 34% – нейтральны и только 5% заявили, что очень несчастны. В улучшение своей жизни в наступившем году верят 25% жителей России, 17% опрошенных на особенные блага не рассчитывают. Положительных изменений в экономике страны в 2018-м году ждут лишь 14% россиян, треть респондентов в экономические успехи не верит.

Отметим, что самые большие оптимисты в мире живут на Фиджи (индекс счастья – 92 процентных пункта, а счастливыми себя считают 94% опрошенных), Колумбии (87 процентных пунктов и 89% счастливчиков), на третьем месте – Филиппины (84 процентных пункта и 86% счастливого населения).

Неожиданно среди наиболее счастливых стран мира на седьмом месте оказался Казахстан с индексом счастья 74 процентных пункта и 46% счастливых жителей, несчастны – всего 11%.

По мнению авторов исследования, счастье не зависит от дохода и общего благосостояния – это больше ощущения развития и справедливости.

«Поэтому мы наблюдаем, что наиболее счастливые люди живут, в том числе, и в небогатых странах, где валовой внутренний доход на душу населения не превышает десяти тысяч долларов. И, наоборот, среди аутсайдеров рейтинга – стран, испытывающих реальные потрясения, есть вполне материально благополучные, где население пребывает в стойкой социальной депрессии», – заявил вице-президент Gallup International Андрей Милехин.

В рамках всемирного опроса в октябре-ноябре 2017 года были опрошены почти 54 тысячи человек в 55 странах мира.

Киев, Февраль, Оксана Мурзина

Киев, Февраль. Другие новости 14.02.18

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