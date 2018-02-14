В Севастополе ограничили затраты на культурные проекты – пробивают дыры в бюджете

В Севастополе решили обезопасить городской бюджет от больших затрат при проведении культурных мероприятий.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для этого в Заксобрании разрабатывают законопроект о культурной политике в Севастополе.

Документ будет предусматривать бюджетное финансирование по предложенным властям и культурным учреждениям проектам в размере не более 20%. Что, по словам депутата Заксобрания Татьяны Щербаковой, позволит избежать «пробития дыры» в бюджете на культуру.

Законопроекту предстоит пройти этап согласования в Контрольно-счетной палате, после чего его вынесут на сессию. Важным пунктом в законопроекте Щербакова назвала невозможность перераспределения средств, выделенных госучреждениям в сфере культуры.

«Наш город очень притягателен для деятелей культуры Российской Федерации, которые к нам с удовольствием приезжают, предлагают для реализации проекты, но почему-то с участием наших бюджетных средств. Приходится средства отнимать у наших учреждений культуры, что не очень хорошо», – заявила Щербакова.

Севастополь, Леонид Маковецкий

Севастополь. Другие новости 14.02.18

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