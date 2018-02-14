В ДНР заявили, что ВСУ обстреляли школу с детьми

Украинские военные обстреляли школу в Докучаевске. Об этом заявили в ДНР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным правительства самопровозглашенной республики, украинские боевики начали обстреливать Докучаевск в 12 часов дня, как раз во время занятий. Всего было сделано 40 выстрелов из БМП-2, выпущено 29 гранат из АГС, применялось крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

«Обстрел целенаправленно велся по школе № 3, в которой на тот момент находились ученики. Лишь по счастливой случайности жертв удалось избежать. Также украинские военные преступники попали в учительскую, в которой, к счастью, никого не оказалось. Кроме того, от обстрела произошло возгорание квартиры жилого дома по улице Мельникова, 225», – заявили в МО ДНР, добавив, что снаряды, выпущенные украинскими военными, попали и в спальный корпус здания школы-интерната.

Кроме того, в ДНР, ссылаясь на данные разведки, заявляют, что украинские военные минируют объекты гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Волноваха, Красногоровка, Марьинка, Авдеевка, Дзержинск и Светлодарск. «Украинские саперы закладывают фугасы вблизи водо- и газопроводов, электростанций и опор линий электропередач. Не исключено, что командование АТО готовит к подрыву эти объекты в целях обвинения вооруженных сил нашей республики (ДНР – прим. НД) в обстреле жизненно важных гражданских объектов и дискредитации руководства республики в глазах мировой общественности в период проведения переговоров на международном уровне», – заявил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Отметим, сегодня в Минске началось заседание Контактной группы по Донбассу.

Докучаевск, Анастасия Зук

Докучаевск. Другие новости 14.02.18

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