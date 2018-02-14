Крымчане массово едут на Ай-Петри, нарушая запрет. Спасатели: Возможны ЧС!

Крымчане игнорируют временный запрет на проезд по дороге Соколиное – Ай-Петри – Учан-Су.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в крымском главке МЧС заявили, что сложившаяся ситуация вызывает беспокойство у спасателей.

Напомним, движение по этой дороге запретил государственный комитет дорожного хозяйства Крыма приказом от 24 октября. Согласно документу, машинам запрещено ездить через Соколиное на Ай-Петри с 10 ноября 2017 года по 1 апреля 2018 года. Исключение сделали для транспортных средств категории М1 повышенной проходимости, оборудованных средствами противоскольжения – шипами или цепями. В Федерации сноубординга Крыма предположили, что власти могут переусердствовать и не пускать на Ай-Петри спортсменов даже на подходящем для этой дороги транспорте. Как напомнили в организации, подобное происходило в 2016 году. Однако, как показала практика, власти наоборот не доработали.

«С целью прекращения движения на указанном участке дороги установлен шлагбаум. Однако, по информации, поступающей в МЧС, на аварийно-опасный участок дороги массово въезжают все желающие. В выходные дни на опасном участке возникают заторы», – сообщили в МЧС Крыма.

В ведомстве оповестили об этом глав администраций Ялты и Бахчисарайского района, порекомендовав принять меры. При этом в МЧС подчеркнули, что возникающие заторы не только способны привести к ЧС, но и могут создать препятствия для оперативного оказания помощи пострадавшим.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 14.02.18

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