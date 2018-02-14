В Крыму накрыли крупную сеть наркоторговцев

В Керчи полицейские вышли на криминальную сеть, состоящую из отдельных групп наркодельцов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», задержаны главаря, а также девять его подельников, среди которых были четко распределены роли внутри криминального бизнеса.

Организатор банды – ранее судимый 38-летний житель Керчи, имея связи в преступном мире, сформировал целую систему межрегиональных поставок ацетилированного опия. Для расширения рынка сбыта в Крыму «предприниматель» привлекал наркозависимых клиентов.

«Следователями была установлена структура преступного сообщества, специализация деятельности его членов, схемы получения оптовых партий и сбыта запрещенных веществ», – сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

Известно, что в организацию входили молодые мужчины и женщины, а также несовершеннолетние. Соучастники работали по принципам соподчиненности: все «структурные подразделения», входящие в сеть, имели своего лидера, те, в свою очередь, соблюдали внутреннюю иерархию. Каждое «подразделение» придерживалось единых принципов работы и конспирации, а финансовые потоки распределялись «верхушкой» мафиозного сообщества.

По информации оперативников, злоумышленники «работали» в Крыму на протяжении длительного времени.

В отношении наркодельцов возбуждено уголовное по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем». Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет с крупными штрафами либо пожизненное лишение свободы. Кроме того, члены преступной организации будут привлечены к ответственности также и за сбыт наркотиков в крупных и особо крупных размерах.

Керчь, Анастасия Зук

Керчь. Другие новости 14.02.18

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