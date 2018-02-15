Шестеро крымчан, обвиняемых в экстремизме, отказались признать вину

Организаторам и членам крымской ячейки международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (запрещена в России) в суде огласили обвинение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четверых активистов запрещенной организации задержали в Ялте и Алуште в феврале 2016 года. Через 2 месяца «взяли» еще двоих. В их домах нашли экстремистскую литературу, а также паспорта граждан Украины. При этом все шестеро оформили российское гражданство. Следствие длилось 2 года.

Рассмотрение дела началось 31 января в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону. 14 февраля прокурор огласил обвинительное заключение, согласно которому организатором ячейки в Крыму назван Муслим Алиев, на собраниях обсуждались вопросы тотальной исламизации населения полуострова, вербовки граждан, подстрекательства к экстремистской деятельности.

Алиев обвинения отвергает: «Виновным себя в инкриминируемых преступлениях признать не могу. Вряд ли обвинение правдоподобно. Поверить в его реалистичность сложно, исходя из тех целей, которые мы якобы вынашивали», – цитирует РИА «Новости» подсудимого, добавившего, что обвинение пытается дискредитировать его в глазах крымской общественности, представив экстремистом, маргиналом и социопатом.

Не признали вину и остальные подсудимые. Сегодня сторона обвинения начнет представлять суду свои доказательства.

Ростов-на-Дону, Лиана Макоба

Ростов-на-Дону. Другие новости 15.02.18

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