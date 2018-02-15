Российский «грузовик» поверг в панику военно-морской флот Великобритании (ФОТО)

Российский грузовой корабль вызвал панику Королевского военно-морского флота Великобритании.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , конфуз приключился на этой неделе в в центральной части пролива Босфор. Британский HMS Enterprise принимал участие в учениях в Черном море с целью «усиления способности НАТО защищать национальный суверенитет посредством коллективной обороны», а российский «Кызыл-60» возвращалось из Средиземного моря в Чёрное.

«Корабль Королевского военно-морского флота проплыл в считаных метрах от российского судна во время демонстрации силы в рамках миссии НАТО. Британский корабль, похоже, едва избежал опасности», – написало британское издание Daily Star. В подтверждение были опубликованы фотографии «опасного маневра».

Со считанными метрами англичане явно преувеличили

Отметим, что ширина Босфора в некоторых местах не превышает 700 метров, поэтому встречные корабли вынуждены приближаться друг к другу на минимально допустимое расстояние. В пресс-службе Черноморского флота заявили, что корабли прошли в 180 метрах друг от друга, что для данного участка пролива является «абсолютной нормой для всех участников судоходства».

Впрочем, у британцев все-таки был повод встревожиться: «Кызыл-60» – не обычный «грузовик», а военный транспортный корабль. С другой стороны, HMS Enterprise – это военное многоцелевое судно, имеющее на борту два зенитных 20-мм автомата «Эрликон», три пулемета M134 Minigun и четыре 7,62 мм пулемета.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 15.02.18

Шестеро крымчан, обвиняемых в экстремизме, отказались признать вину. / 15 февраля ожидаются следующие события – Крым, Севастополь. / Тут есть кто-нибудь? В Крыму не хватает медиков по 30 специальностям. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»