Верность Украине стоила крымчанину жизни

В приграничном селе Чонгар боевики запрещенной в России организации «Правый сектор» задушили приятеля из Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», убийство произошло накануне на базе «Правого сектора». Трое боевиков и 46-летний крымчанин, последние полгода проживающий в селе, распивали алкогольные напитки. В ходе застолья вспыхнула ссора, стоившая уроженцу Крыма жизни.

По данным украинских СМИ, местная полиция задержала трех боевиков. Им предъявлено обвинение. В настоящий момент суд избирает меру пресечения.

Херсонская область, Февраль,15, Оксана Мурзина

Херсонская область, Февраль,15. Другие новости 15.02.18

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