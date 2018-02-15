Педофил решил отметить День влюбленных с 9-летним мальчиком

В Гурзуфе задержали 35-летнего мужчину, развратившего 9-летнего ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», извращенца задержали 14 февраля в номере одного из гостевых домов Гурзуфа. «Мужчина был застигнут на месте преступления при совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего. В ходе первого же допроса педофил, ранее неоднократно судимый за преступления против личности, признался в своем деянии и оформил явку с повинной», – сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». В настоящее извращенец заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации местных СМИ, о подозрительном постояльце сообщили в полицию сотрудники гостевого дома.

Гурзуф, Анастасия Зук

Гурзуф. Другие новости 15.02.18

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