Снова «синий кит»? В Севастополе погибла 13-тилетняя школьница

В Севастополе расследуют смерть восьмиклассницы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девочку нашли мертвой в ванной. Севастопольцы не исключили, что в гибели 13-тилетней школьницы виновата группа смерти «синий кит».

Однако в Следкоме Севастополя утверждают, что эта версия полностью исключена, так как в городе данная организация не действует. Предварительной причиной трагедии следователи считают несчастный случай – девочка поскользнулась в ванной и неудачно упала, сообщает севастопольский новостной портал ForPost.

«Синий кит» – это не снятый офис и там подростки сидят. Это «субкультура», опасное развлечение. Раньше в панки шли, теперь в синие киты. Это закрытые паблики вконтакте. Они могут быть расположены где угодно и вестись кем угодно. Год назад в школах словосочетание «синий кит» было на слуху (я спрашивала у дочери, она учится в седьмом классе). Дети дразнили друг друга этим именем и пренебрежительно к этому относились», – рассказала РИА «Новый День» председатель севастопольской региональной общественной организации «Севастопольские мамы» Елена Голубева.

Общественница добавила, что нынешнее поколение, те, которым сейчас от 10 до 14, совершенно скрытно.

«У них нет моды в огромном количестве публиковать свои фото, они не любят делать репосты. Они, кстати, в отличие от 20-30-летних уже знают, что такое тайна личной жизни. Поэтому совершенно точно утверждать, что гибель девочки произошла именно под воздействием – невозможно без «вскрытия» ее переписки и так далее», – резюмировала Голубева.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 15.02.18

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