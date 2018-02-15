Среди жертв разбившегося в Подмосковье Ан-148 оказалась крымчанка

Среди членов экипажа разбившегося в Подмосковье Ан-148 оказалась уроженка Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 29-летнюю бортпроводницу «Саратовских авиалиний» Анастасию Славинскую похоронят на родине по просьбе родителей.

«Тело погибшей спецбортом МЧС России будет доставлено на полуостров для захоронения в Симферополе, после проведения всех необходимых экспертиз», – сообщает пресс-служба МЧС Крыму.

Напомним, что авиакатастрофа АН-148, выполнявшего рейс из Москвы в Орск произошла 11 февраля в Раменском районе Подмосковья спустя несколько минут после взлета. Экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Очевидцы утверждали, что был такой сильный хлопок, что в домах чуть не вылетели стекла. По предварительным выводам Следственного комитета России, самолет взорвался, упав на землю, в воздухе лайнер не был поврежден.

Вероятной причиной крушения воздушного судна специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) назвали обледенение датчиков скорости. Однако авиационные эксперты уверены, что кроме технических проблем причиной аварии стал и человеческий фактор.

Трагедия унесла жизни 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Расследования причин авиакатастрофы продолжается.

Симферополь, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 15.02.18

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