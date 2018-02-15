На Украине пытались сжечь логово Бандеры

В Ивано-Франковской области неизвестный бросил бутылку с коктейлем Молотова в здание музея лидера запрещенной в РФ Украинской повстанческой армии Степаны Бандеры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне ночью в селе Старый Угринов. Известно, что здание музея – бывший дом Бандеры, в котором на протяжении 27 лет жила его семья.

Кто поджег бандеровское «логово», пока неизвестно: полиция занимается поисками злоумышленника, в настоящее время решается вопрос о квалификации уголовного дела.

По словам директора музея Степана Лесива, вред причинен небольшой. В музее есть камеры видеонаблюдения, с помощью которых надеются найти нападавшего.

Как сообщал «Новый День», в январе в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

А на прошлой неделе в селе Микуличин Ивано-Франковской области украинский националист заставил приехавшего на отдых польского туриста поднять бандеровский флаг. На возражения иностранного гостя припугнули расправой и бойцами АТО.

Ивано-Франковск, Анастасия Зук

Ивано-Франковск. Другие новости 15.02.18

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