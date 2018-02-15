Отдых глуши вместо дискотек: в Крыму назвали перспективное направление туризма

Комитет Госсовета республики по санаторно-курортному комплексу и туризму согласовал доработанный проект постановления «О развитии аграрного, сельского и экологического видов туризма».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глава комитета Алексей Черняк уточнил, что проект дорабатывался с учетом замечаний правового управления парламента и предложений министерства курортов и туризма. Принять его планируется на ближайшей сессии.

«Во-первых, принятие постановления даст возможность развиваться сельским регионам. Во-вторых, у нас была замечательная база усадьб, связанных с экологическим и сельским туризмом. Думаю, что ее надо возрождать. Это одно из популярнейших направлений в мире. Жители крупных городов больше предпочитают поехать в глубинку, в тишину, чем отдыхать на тех же дискотеках на берегу моря», – заявил Черняк.

Он оценил «зеленый» туризм как перспективное направление, которое позволит расширить географию отдыха туристов в Крыму: «Это даст возможность предпринимателям в сельской, горной и степной местности перенаправить свой вид деятельности, или сделать дополнительные услуги, которые могут позволить развивать предприятие», – считает глава комитета.

Среди поступивших предложений в комитет – включить объекты «зеленого» туризма в реестр субъектов туристической индустрии и реестр туристических ресурсов Крыма, разработать схему дислокации дорожных знаков к объектам.

Также члены комитета единогласно поддержали внесение изменений в закон «О курортном сборе», которые предполагают отодвинуть начала эксперимента ровно на один год – на 1 мая 2019 года.

«Министерству за этот период необходимо вместе с отельерами полностью проработать и отработать систему сбора», – сообщил Черняк.

Принять поправку планируется на ближайшей сессии, сразу в двух чтениях.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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