Авиакомпании вытесняют из Крыма туристов

В 2017 году за счет туристической сферы удалось внести в бюджет денег на 7,43% больше, чем в 2016 году. При этом количество туристов, посетивших Крым в прошлом году, на 3,4% меньше, чем в 2016 году.

По словам заместителя министра курортов и туризма Крыма Людмилы Бабий, налоговые поступления от работы санаторно-курортного комплекса и туристского сектора в республике в 2017 году составили более 2,5 миллиардов рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», отдохнуло в Крыму 5 миллионов 395 тысяч человек. В текущем году ожидается увеличения турпотока, однако в ведомстве предполагают, что превысить отметку в 6 миллионов человек не удастся.

В качестве положительных моментов, которых удалось добиться в отрасли, Бабий отметила лидирующие позиции Крыма в категоризации туристических объектов, темпы и качество благоустройства пляжей их арендаторами. По ее информации, один из предпринимателей инвестировал в обустройство пляжа в Новофедоровке (Сакский район) 40 миллионов рублей. В 2018 году этот же бизнесмен планирует инвестировать уже в полтора раза больше.

Вместе с тем, сохраняются и проблемы, мешающие развитию отрасли. Одна из них – напрямую влияет на количество туристов, посещающих Крым: «Наша основная проблема, с которой мы постоянно работаем с помощью Госсовета Крыма, это, конечно, стоимость авиаперелетов в Крым», – сообщила Бабий, добавив, что это становится поводом для курортников выбрать для отдыха другие страны или регионы, даже несмотря на снижение цен в отелях Крыма.

Еще одной проблемой замминистра назвала недостаточную информированность туристов, прибывающих на отдых в республику.

«В новом терминале аэропорта «Симферополь» откроем флагманский туристско-информационный центр «Крымский туристский центр». Он будет в зоне прилета, в пиковые даты высокого сезона будет работать круглосуточно. Вся информация и услуги будут предоставляться бесплатно – начиная от консультации относительного того как пройти к троллейбусным кассам до возможности подзарядить мобильный телефон», – рассказала Бабий.

По ее словам, в 2017 году в некоторых муниципалитетах возникали ситуации, когда завышались ставки земельного налога. Что отражалось на повышении стоимости услуг в санаторно-курортных объектах.

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных госпрограммой по развитию курортов и туризма на 2017-2020 годы, министерству в прошлом году удалось освоить 94,6% выделенных средств. Однако, как утверждает Бабий, программу удалось выполнить полностью, а не полное освоение объясняют экономией при закупках.

Симферополь, Леонид Маковецкий

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