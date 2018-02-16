Лолита ответит за Крым в суде

На певицу Лолиту Милявскую подали в суд за срыв гастролей. Истец – организатор концертов в Крыму.

Как передает корреспондет РИА «Новый День», Лолита должна была выступить на полуострове в августе 2017 года. Певица берет за выступление 1,5 млн – 1,8 млн рублей. Организаторы гастролей заявили, что потратили на подготовку ее выступления около 6 млн рублей, но Лолита на своих концертах не появилась.

Милявская объяснила это тем, что организаторы не выполнили ее условия.

В Таганский суд Москвы подано два иска – о возмещении ущерба и о защите чести и достоинства. Представители певицы иски пока не комментируют.

Напомним, уроженку Украины, российскую певицу Лолиту Милявскую 23 апреля, сняли с поезда Москва – Киев и запретили ей въезд на территорию «Незалежной» на три года из-за того, что она выступила в Крыму в 2015 году.

Москва, Артем Рокотов

Москва. Другие новости 16.02.18

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