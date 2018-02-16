Зима еще здесь: в Крым идет похолодание

В Крыму испортится «весенняя» погода.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня на полуострове сохранится по-весеннему теплая погода: днем столбики термометров покажут до +14 градусов. Между тем, уже завтра в связи с прохождением холодного фронта в республике похолодает. «В субботу есть вероятность небольшого дождя, а в горах небольшого снега, но температура воздуха понизится существенно: днем будет от +4 до +9 градусов, ночью до -2 градусов. На следующей неделе сохранятся невысокие дневные температуры, будет прохладно», – рассказала РИА «Новый День» начальник Гидрометцентра Крыма Татьяна Любецкая.

Помимо прочего, во второй половине следующей недели усилится северо-восточный ветер, который усугубит восприятие некомфортной погоды.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 16.02.18

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