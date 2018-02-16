Город-малина: культуру в Феодосии возглавила звезда 80-х

Популярная советская певица, звезда 80-х Валентина Легкоступова стала главной по культуре в Феодосии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», исполнительница песни «Ягода-малина» стала победительницей конкурса на замещение вакантной должности руководителя городского отдела по вопросам культуры.

Как рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Феодосии, накануне мэр города Сергей Фомич подписал соответствующие документы. В настоящее время Валентина Легкоступова находится на работе.

«В 11 часов у нее встреча с руководителями подведомственных учреждений: домов культуры и прочее», – сообщили в администрации.

Напомним, что о планах певицы стать чиновников стало известно в конце января текущего года. Ранее певица выступила в Феодосии в новогоднюю ночь, заявив, что это подарок родному городу, уроженкой которого она является. Легкоступова, которая, по информации российских СМИ, с 2014 года постоянно проживала на острове Тенерифе, но не прекращала концертной деятельности в России, пока не комментирует решение резко поменять свою жизнь.

Будет ли она продолжать выступать на сцене, находясь в кресле феодосийского чиновника, на данный момент также не известно.

«Закон о муниципальной службе позволяет чиновнику заниматься творческой и преподавательской деятельностью», – проинформировали в администрации Феодосии.

На середину апреля 2018-го года запланированы концерты в Челябинске, Екатеринбурге и Тюмени

Феодосия, Галия Шакирова

Феодосия. Другие новости 16.02.18

Москва «содержит» железные дороги Украины. / Чиновники Севастополя соврали премьеру Медведеву. / Украинцу дали 6,5 лет строгача за попытку диверсии в Крыму. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»