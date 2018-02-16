Пароль: «Бандера» – в Польше начали отсеивать украинцев

Польские пограничники начали тестировать украинских мигрантов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», опрос проводят непосредственно в пограничных пунктах среди жителей Украины, планирующих получить право на проживание в Польше. Теперь украинцам приходится рассказывать про их отношение к Степану Бандере и запрещенной в РФ организации националистов «Украинская повстанческая армия». Если иностранцы не хотят отвечать на вопросы, либо же лояльно относятся к бандеровской идеологии, то пограничники отказывают им во въезде в Польшу. Стоит отметить, что украинцы, не осуждающие Бандеру, получают отказы, даже несмотря на наличие близких родственников-поляков.

Эксперты отмечают, что отношения между Украиной и Польшей вошли в глубокий кризис, а активизирующиеся в «Незалежной» радикалы, которых поддерживает официальный Киев, только усугубят положение. По мнению политолога Владимира Шаповалова, украино-польский конфликт, разгоревшийся из-за бандеровской идеологии, скажется на трудовой миграции с Украины в Польшу.

«Сейчас для украинских граждан, которые в условиях тяжелейшего экономического кризиса на Украине ищут возможность заработать в соседней еще недавно дружественной стране, созданы достаточно сложные дискриминационные условия. Ведь дело не в том, что их опрашивают об их взглядах на границе. Польское общество будет относиться к украинским гражданам все хуже и хуже. Поэтому, по всей вероятности, количество украинских граждан, которые едут в Польшу на заработки, существенно сократится», – цитирует РИА «Новости» Шаповалова.

Как сообщал «Новый День», в январе в Польше официально запретили идеологию украинского «героя» Бандеры. В частности, за отрицание преступлений украинских националистов как гражданам Польши, так и иностранцам грозит либо штраф, либо тюремное заключение сроком до 3 лет. Наказаны будут и те, кто попытается публично приписать украинские преступления польскому народу.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 16.02.18

Город-малина: культуру в Феодосии возглавила звезда 80-х. / Москва «содержит» железные дороги Украины. / Чиновники Севастополя соврали премьеру Медведеву. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»