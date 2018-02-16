В Севастополе обязали платить за мусор даже младенцев

Чиновники Севастополя при расчете новых тарифов на мусор решили подогнать всех под одну гребенку: и одиноких пенсионеров, и многодетные семьи, и даже младенцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», теперь для всех действует одинаковая норма – 25 кг мусора с человека в месяц. Соответственно, выросли и суммы в счетах горожан.

«За двоих с ребенком за мусор мы платили 95 рублей. А теперь мне прислали квартплату 340 рублей, мусор за двоих 228,28 рублей», – пишут севастопольцы.

Жители города не могут понять, чем руководствовались местные чиновники, разрабатывая такие тарифы, и почему они выше, чем в других крупных российских городах, в том числе Москве (90 рублей с человека в месяц) и Санкт-Петербурге (87,5 рублей).

«Просто у меня в голове не укладывается, что моя семья за месяц может выбросить 92 кг мусора. Мне кажется, что если я всё, кроме мебели, выброшу из квартиры, то у меня это количество не наберется», – делится горожанка.

«Что получается: 1 человек выносит 1килограмм мусора каждый день, это сколько надо съесть?», – задаются вопросом пользователи соцсетей.

Чиновники, в свою очередь, ссылаются на результаты проведённой экспертизы на заседании правления департамента городского хозяйства 19 декабря прошлого года. Подробностей не раскрывают, но сообщают, что в тарифе учтены не только услуги по вывозу и складированию мусора на полигоне, но и расходы регионального оператора на нейтрализацию негативного воздействия отходов на окружающую среду.

«Это как экспертиза проводилась прямо на заседании? Сидели, гадили и взвешивали? Или сразу свой вес посчитали и прикинули, какое место кучка данного объема займет на свалке и сколько за это заплатить нужно?» – интересуются севастопольцы.

Что касается одинаковых норм для взрослых и для младенцев, то глава городского хозяйства Севастополя Михаил Тарасов заявил, что младенцы тоже производят мусор.

«Вспоминая количество памперсов, количество требуемого внимания и объёмов того, что требуется для каждого нашего маленького подрастающего севастопольца, – здесь надо смотреть именно в среднем по нормативам потребления на всех жителей», – цитирует коммунальщика севастопольский новостной портал ForPost.

Севастополь, Оксана Мурзина

Севастополь. Другие новости 16.02.18

Пароль: «Бандера» – в Польше начали отсеивать украинцев. / Город-малина: культуру в Феодосии возглавила звезда 80-х. / Москва «содержит» железные дороги Украины. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»