Крым одолели агрессивные собаки – многие из них чипированы

В апреле в Симферополе начнется строительство приюта для четвероногих.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», приют будет рассчитан на 200 собак, помимо вольеров для животных в новом здании планирует открыть и государственную ветеринарную клинику, где будут лечить бездомных животных, а также стерилизовать их. Ожидается, что строительство будет реализовано в несколько этапов и обойдется в сумму более 50 миллионов рублей.

Общественники отмечают, что на полуострове остро стоит проблема с агрессивными четвероногими. По словам председателя организации «Верный друг» Людмилы Миловановой, данная проблема возникла из-за пробелов в конкурсном закондательстве: фирмы заключают контракты на стерилизацию и умерщвление агрессивных животных, а в итоге выбирают более дорогостоящую операцию – стерилизацию. Таким образом, на улицах крымских городов остаются животные, опасные не только для людей, но и для социализированных собак, которых поджидает верная смерть: «Это означает, что там, где животных просто стерилизовали, агрессивных собак не трогали, то там потравят или убьют всех, в том числе и агрессивных, и социализированных бездомных собак. Поэтому я считаю, что агрессивной собаке должны сделать эвтаназию», – заявила общественница.

Крымчане заявляют, что зачастую агрессивно ведут себя «чипированные» животные, которых проверили специалисты и признали безопасными для людей.

«Позавчера в районе Пионерской вела ребенка в садик, шли спокойно, никого не трогали. Прямо под ноги подскочила псина с «клипсой» – облаяла, ребенка напугала», – написала в керченском городском паблике горожанка.

На «проверенных» собак жалуются в Судаке и Феодосии. «Живет под окнами стая, половина с «клипсами» бегает, соседка их прикормила, теперь весь двор страдает. Ребенок-второклассник отказывается без сопровождения идти в школу, боится после того, как один такой «друг человека» набросился сзади и начал рвать куртку», – рассказала крымчанка.

Недовольны и собаководы: на прогулку со своим любимцем им приходится брать шокер или газовый баллончик на случай встречи с бродячими животными.

В крымских городских пабликах десятки рассказов о таких случаях с разными последствиями от «отделались легким испугом» до испорченной одежды и заикания у ребенка.

При этом само общество четко разделилось на воинствующих фанатов-любителей собак, считающих, что «дети сами ведут себя хуже зверей» и «не надо было рожать», на сторонников радикальных мер уже в отношении самих четвероногих: «потравить и перестрелять эти своры, деньги на них еще тратить бюджетные», и на приверженцев гуманных способов – кастрации и стерилизации.

Отметим, в этом и прошлом году на стерилизацию четвероногих в бюджете Крыма было заложено более 29,5 миллионов рублей.

Симферополь, Анастасия Зук, Оксана Мурзина

Симферополь. Другие новости 16.02.18

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