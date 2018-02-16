Украина обосновалась в десятке самых депрессивных экономик мира

Украина вошла в десятку самых депрессивных экономик мира.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», агентство Bloomberg проанализировало ценовые показатели и данные по безработице в 66 странах мира.

Первое место по «индексу страданий» четвертый год занимает Венесуэла: по сравнению с предыдущим годом ситуация ухудшилась в 3 раза. Второе место занимает Южная Африка, третье – Аргентина.

Украина оказалась на 7 место, улучшив прошлогодние показатели: в предыдущем рейтинге она занимала 5 место. Теперь «вперед» вышли ставшие более депрессивными Греция и Турция. «Индекс экономических страданий» Украины составляет 17,8 пунктов.

Наименее «несчастными» признаны экономики Таиланда, Сингапура, Японии и Швейцарии – «индексы страданий» в этих странах не превышают 4 пунктов.

Россия не вошла ни в десятку «счастливчиков», ни в десятку самых несчастных экономик.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 16.02.18

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