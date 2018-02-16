Уже не детский? Башкиры построят в евпаторийском санатории спа

В Евпатории приступили к первому этапу модернизации детского кардиологического санатория «Юбилейный», который был передан Башкирии в сентябре прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», архитекторы из Уфы представили градостроительную концепцию предстоящих преобразований.

Согласно документу работы пройдут в два этапа. В ходе первого, который начнется уже в этом марте, капитально отремонтируют корпуса и столовую. Далее в планах значится строительство лечебно-оздоровительного комплекса. Авторы концепции обещают, что в нем будут использовать самые современные лечебно-диагностические методики, спа- и фитнес-процедуры, соорудят бассейн с термальными водами. Окончание строительства намечено на 2020 год.

По мнению архитекторов, их старания позволят не только привлечь отдыхающих в летний сезон, но и работать круглогодично. Концепция уже одобрена местными властями.

«В городе появится еще один достойный современный объект. Готов оказывать поддержку на всех этапах реализации проекта», – заявил глава горадминистрации Андрей Филонов, подчеркнув, что «главное – это сохранение функционала лечебной здравницы, создание новых рабочих мест». При этом на детском профиле учреждения акцент сделан не был.

Между тем, прошлым летом глава Башкирии Рустэм Хамитов заверял, что санаторий останется детским, и не сомневался в его круглогодичной загрузке.

«Дети и из Крыма, и из Башкирии, и из России будут там отдыхать. Обещаю, что мы сделаем его лучшим детским санаторием в Крыму. Мы вложим средства. Это будет замечательное, красивое, хорошее санаторное учреждение», – заявлял Хамитов, обещая «завершение глубокой модернизации санатория» уже к сезону 2018.

Напомним, что детский клинический кардиоревматический санаторий «Юбилейный» находится на юго-западе города Евпатории, на берегу Каламитского залива Черного моря, вблизи озера Мойнаки. Согласно данным из открытых источников, лечебный пляж с песчаным дном находится в 15 метрах от санатория, территория которого занимает 7,4 гектара. Ежегодно здесь отдыхают более 2 тысяч детей от 7 до 18 лет. В «Юбилейном» лечат ревматизм, пороки сердца, кардиопатии, вегетососудистую дистонию, заболевания верхних дыхательных путей – фарингиты, ларингиты, тонзиллиты, заболевания опорно-двигательного аппарата, среди которых нарушения остеохондрозы, нарушения осанки и сколиоз I степени. Помимо прочего, «Юбилейный» до последнего времени являлся лечебной и научной базой Крымского медицинского университета и НИИ детской курортологии и физиотерапии.

Евпатория, Оксана Мурзина

Евпатория. Другие новости 16.02.18

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