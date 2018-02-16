«Крымавтотранс» провел чистку сотрудников – уволено пять начальников автовокзалов

В 2017 году за нарушения при отправке автобусов работу потеряли 15 сотрудников «Крымавтотранса». Об этом сообщил директор предприятия Игорь Коробчук.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пятеро из уволенных – руководители автостанций и автовокзалов. По словам Коробчука, в общей сложности наказали 71 сотрудника. Кроме того, собственные проверки предприятия позволили выявить почти 1500 фактов подсадки водителями свыше 7 тысяч безбилетных пассажиров на прилегающих к автостанциям территориях. За что перевозчики поплатились штрафами на сумму в 1,7 миллион рублей.

По словам Коробчука, в 2017 году удалось добиться роста собственных доходов до 333 миллионов рублей, что на 17% выше, чем в 2016 году. Тем не менее, предприятие не избежало больших убытков из-за лизинга.

«Существующая схема эксплуатации 140 единиц лизинговых автобусов и оплата лизинговых платежей принесла нам в прошлом году, к сожалению, убытки на сумму 228 миллионов рублей. Это связано с тем, что эксплуатирующие автобусы муниципальные и государственные предприятия – речь идет о «Крымтроллейбусе» – предприятия-перевозчики получают прибыль и не несут за ее счет никаких обязательств по уплате лизинговых платежей. Всю нагрузку по уплате лизинговых платежей несет в полной мере только бюджет Крыма», – пояснил Коробчук, добавив, что имущественная ответственность лежит на «Крымавтотранс», при этом предприятие лишено возможности контролировать эффективное использование перевозчиками транспортных средств.

По словам директора, для обеспечения транспортной доступности в Крыму необходим новый подвижной состав – минимальная потребность составляет 795 автобусов большого и среднего класса. При этом они охватят не более 30% рынка автобусных пассажирских перевозок.

Выход из сложившейся ситуации Коробчук видит в некоммерческом лизинге городского пассажирского транспорта, работающего на газомоторном транспорте, через единого поставщика. При этом заказчиками смогут выступать только исполнительные органы власти или госпредприятия. Сейчас «Крымавтотранспорт» не имеет статус перевозчика, его планировалось установить после реорганизации и слияния с «Крымтроллейбусом», но проект был «заморожен». Тем не менее, предприятие проводит предварительную работу по приобретению 210 автобусов большого и 75 автобусов среднего класса. Новый транспорт сможет на 80% покрыть потребности перевозок в Симферополе, Ялте, Алуште и Керчи. Но для успешной реализации задуманного, необходимо ходатайствовать в правительство РФ об увеличении объема и продлении программы некоммерческого лизинга. Кроме того, понадобятся соответствующие бюджетные ассигнования и внесение изменений в закон «О бюджете».

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.02.18

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