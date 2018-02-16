Крым предложили завалить орехами

Республика Бенин предложила поставлять в Крым орехи в обмен на зерно.

Как уже сообщал «Новый День», с 12 февраля на полуострове работает делегация республики Бенин: мэр города Абомей-Калави Жорж Бада и руководитель общественной организации «Дом Африки» Серж Фокас Одунлами прибыли с частным визитом.

Жорж Бада встретился с представителями министерства сельского хозяйства РК, предложив сотрудничество. По его словам, Бенин может поставлять в Крым ананасы, кокосы, кешью, а взамен хотел бы получать зерно и муку. Достигнуты ли конкретные договоренности, не сообщается.

Напомним, Бенин – государство в Западной Африке, на побережье Гвинейского залива, член ООН с 1960 года. Основные статьи экспорта – хлопок, сырая нефть, продукты масличной пальмы, арахис.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.02.18

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