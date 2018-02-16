Крым потребует у Германии компенсацию за зверства фашистов

Крымские татары потребуют компенсации ущерба, нанесенного немецкими войсками в годы Второй мировой войны. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Крыма.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обращение к правительству Германии по вопросу возмещения морального и материального ущерба за сожженные крымские села в период немецко-фашистской оккупации 1941-1944 годов будет обсуждаться 17 февраля на Курултае мусульман Крыма.

16 июля 1941 года Гитлер заявил: «Крым должен быть освобождён от всех чужаков и заселён немцами…». На этой территории предполагалось создать новую имперскую область Готенланд (страна готов), Симферополь переименовать в Готсбург и переселить в Крыму жителей Южного Тироля.

К ноябрю 1941 года фашисты заняли большую часть полуострова, а в июле 1942 года, после падения Керчи и Севастополя, оккупировали его полностью.

За время оккупации, согласно подтверждённой статистике, на полуострове были расстреляны 72 тысячи мирных жителей, 20 тысяч советских военнопленных, замучены 46 тысяч человек. Всего за этот период в Крыму были расстреляны, замучены или угнаны в рабство 219 тысяч 625 человек.

Фашисты сожгли 127 сел, превратили 17,5 тысяч зданий хозяйственного назначения, 23 тысячи жилых домов, 15 музеев, 590 театров и клубов, 393 больницы и амбулатории, 315 детских учреждений, 15 зданий религиозного культа.

Согласно постановлению Крымской республиканской комиссии от 5 февраля 1945 года «По расследованию злодеяний, причиненных немецко-фашистскими захватчиками и их сообщниками», общий размер ущерба, причинённого гражданам, колхозным предприятиям, учреждениям и организациям республиканского подчинения, составил 14 млрд 346 млн 421,7 тыс рублей.

Какую сумму в качестве компенсации намерены потребовать мусульмане Крыма сейчас, пока не сообщается.

Симферополь, Варвара Бурлакова

Симферополь. Другие новости 16.02.18

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