«Мы вообще власть?" В Крыму назревает социальный взрыв из-за проблем с перевозчиком

В Советском районе Крыма сложилась острая ситуация с доступностью общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», обсуждение этой темы вызвало дебаты на заседании комитета Госсовета Крыма по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу.

О проблеме рассказал председатель комитета Петр Запорожец, посетивший с инспекцией регион. По его словам, жители Советского района подают огромное количество жалоб. В них крымчане жалуются на поведение водителей, которые нередко хамят и грубят пассажирам, на то, что некоторые автобусы не подбирают жителей сел, купивших билеты в центральной автостанции, и даже на отсутствие туалета на пристанционной территории. Как утверждают главы сельских поселений региона, все это в общей массе может привести к социальному взрыву в Советском районе.

По информации Запорожца, подавляющее большинство маршрутов в регионе закреплено за индивидуальным предпринимателем Арсеном Мурахасом. И в действиях работающих на него водителей нередко прослеживается попытка скрыть доходы путем получения наличных от безбилетных пассажиров, без оповещения об этом сотрудников «Крымавтотранса».

«Это уход от налогов, мы же прекрасно понимаем. Им нужна наличка, и за нее не надо отчитываться. Мы все это прекрасно видим», – заявил Запорожец, рассказав, что нередко происходят случаи, когда водители не довозят людей до автостанции, чтобы ее сотрудники не посчитали, сколько пассажиров у него было в салоне, и получили ли они проездные документы.

Заместитель председателя Советского районного совета Татьяна Крицкая утверждает, что одна из наиболее острых проблем в регионе – необходимость жителям сел ездить за билетами в центральную автостанцию. Из-за отсутствия общественного транспорта, люди вынуждены пользоваться услугами такси. А если они не успеют вернуться на автостанцию к моменту отправления автобуса, их просто вычеркнут из ведомости и продадут место другому пассажиру.

«Мы вообще власть? Мы вообще может навести элементарный порядок»?», – возмутилась Крицкая.

«Кроме Советского района и господина Мурахаса нигде такой проблемы нет, по всему Крыму. Господин Мурахас 70% маршрутов, в том числе и муниципальных, выполняет по Советскому району. С 6 до 8 утра выполняет только он. Основная проблема в том, что господин Мурахас по документам должен использовать автобусы, в которых посадочных мест не менее 26, а он использует те, где 18. Специально это делает. Потому что «Крымавтотранс» не может продать больше билетов, чем 18. Он возит за наличку, все это понимают. Линейного контроля за «Крымавтотрансом» по законодательству нет», – пояснил директор «Крымавтотранса» Игорь Коробчук.

При этом он добавил, что предприниматель игнорирует все претензии, и выразил надежу, что это учтут в министерстве транспорта Крыма при дальнейших торгах по региону. Коробчук уверен, что в основном проблемы с транспортной доступностью вызваны недобросовестной работой предприятия – к примеру, оно самовольно меняет маршруты. Тем не менее, главы поселений считают, что не во всем виноват перевозчик, и даже посетовали на отписки, которые с прошлого года получали от республиканских структур.

Между тем Коробчук анонсировал разработку программного обеспечения, которое позволит покупать билеты через смартфоны, что избавит жителей сел от необходимости ездить за ними на центральную автостанцию.

Председатель комитета призвал все профильные структуры подключиться к решению проблем региона, предположив, что в ином случае, при такой бесконтрольности, 18 марта, во время президентских выборов, вполне может произойти ситуация, когда не будет открыта местная избирательная комиссия, так как сотрудники попросту не смогут добраться до ее места нахождения.

При этом он отметил, что, скорее всего, оперативно проблема будет решена во время визита главы Крыма Сергея Аксенова в район с выездным приемом граждан, которые обязательно расскажут о ситуации с транспортной доступности.

«Люди пожалуются, и улетит этот Мурахас «как фанера над Парижем», – заявил Запорожец.

«Как «Симферопольская транспортная компания», – добавил министр транспорта Игорь Захаров, напомнив о случае в Саках, когда Сергей Аксенов потребовал разорвать договоренность с перевозчиком.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 16.02.18

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