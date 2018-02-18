Севастопольские папы и мамы желают знать, чем кормят их детей в школьных столовых

Родителям севастопольских школьников не говорят, чем кормят их детей в столовых образовательных учреждений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно опросу городской общественной организации «Севастопольские мамы» дети 61,6% севастопольцев регулярно питаются в школьном общепите. При этом 64,9% горожан не имеют доступа туда для контроля качества питания.

Те родители, которые все-таки попадают в точки, где кормят их детей (25,8% опрошенных), отмечают наличие весьма несъедобных продуктов (33,1%), высокие, даже завышенные цены на продукцию несобственного, да и собственного производства: 30,5% респондентов заявили, что дорого и не вкусно, еще 12,6% считают блюда вкусными, но с завышенной стоимостью.

Также севастопольцев возмущают антисанитарные условия, неудовлетворительный ремонт помещений школьных столовых и ряд других проблем: 7,3% заявили о полной антисанитарии, 22,5% считают ситуацию на грани и 55,6% говорят о приемлемом состоянии столовых, но хотят улучшений. Только 14,6% опрошенных рассказали о новом ремонте и чистоте. Еще 17,2% участников опроса сообщили о случаях отравления у собственных детей из-за неправильной организации питания, а 25,8% слышали о подобных историях от своих знакомых.

При этом родители отмечают отсутствие в столовых мыла и салфеток, возможности вымыть руки, а также меню и ценников на продукты.

«Справедливости ради стоит отметить, что подобная ситуация зафиксирована не во всех школах, но отличников передовой школьного питания – не так много, как бы хотелось», – сообщают «Севастопольские мамы».

Опрос проводился в январе-феврале текущего года. В нем принял участие 151 человек, из которых 70,2% – родители учащихся младших классов и 25,8% – средних.

Результаты исследования уже направлены в Общественную палату Севастополя и Департамент образования Правительства Севастополя.

«Будем ждать, что эти структуры будут рады поддержать желание родителей улучшить питание детей в школах и будут предпринимать шаги в этом направлении», – написали общественницы.

Севастополь, Галия Шакирова

Севастополь. Другие новости 16.02.18

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