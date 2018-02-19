Украинский вор повадился в Крым

В Крыму пограничники задержали жителя Украины, находящегося в федеральном розыске. Как передает корреспондент РИА «Новый День», 50-летний уроженец Одесской области пытался попасть на российский полуостров, предъявив пограничникам ксерокопию паспорта гражданина Украины. По словам иностранца, он проживал в Крыму с 2012 года, а документы, удостоверяющие личность, попросту потерял.

При дальнейшей проверке выяснилось, что с октября прошлого года по инициативе МВД Феодосии мужчина находится в федеральном розыске по подозрению в совершении кражи с незаконным проникновением в помещение.

Задержанный был передан сотрудникам полиции. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в пресс-службе пограничного управления Крыма.

Армянск, Анастасия Зук

Армянск. Другие новости 19.02.18

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