Крымский эксперт: Вспышки русофобии на Украине подогреваются США

Власти США не спешат публично прокомментировать действия украинских радикалов, напавших и разгромивших здания Россотрудничества, Сбербанка и Альфа-банка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на это обратили внимание в посольстве России в США, опубликовав соответствующее заявление на официальной странице в Facebook.

Напомним, радикалы, имеющие отношение к запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор», 17 февраля напали на Российский центр культуры и науки в Киеве. Они ворвались в здание, выломав двери, сорвали российские флаги, растоптали их и разорвали. При этом в здании находились дети из театральной студии, которые репетировали пьесу «Ревизор». На следующий день экстремисты закидали камнями офисы банков и Россотрудничества. На этот раз в акции участвовали боевики запрещенной в России неонацистской группировки «ОУН», пригрозившие и дальше устраивать погромы. Полиция и спецназ, находившиеся на месте событий, их действиям не препятствовали.

«Не исключено, что вдохновляются подобные действия примером, который Вашингтон и подает, – захватами российской дипсобственности», – указали дипломаты в сообщении, добавив, что произошедшие преступления являются далеко не первым случаем нападения радикалов на российские дипломатические учреждения на Украине.

Также в посольстве предположили, что националисты могли воспринять в качестве сигнала к действию речь президента «Незалежной» Петра Порошенко, заявившего на Мюнхенской конференции, что «российский флаг не должен развиваться где-либо».

«На следующей неделе стартует Парламентская ассамблея ОБСЕ. У американских парламентариев будет прекрасная возможность высказаться по этому сюжету, тем более что погромом руководил их коллега – депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Андрей Лозовой. Ожидаем от вашингтонских официальных лиц прекращения практик поддержки пещерного национализма. Не только на Украине. Но и в других странах Восточной Европы», – заявили в посольстве.

Между тем, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России» Леонид Грач в комментарии для РИА «Новый День» предположил, что время ожидать чьей-либо оценки для таких действий, в особенности со стороны Запада, для России уже давно прошло. Так как, по мнению политика, подобные процессы вполне устраивают США, заинтересованных в ослаблении РФ.

«Все то, что происходит сегодня и в Киеве, и в Пхёнчхане, я имею ввиду – по отношению к нашему флагу, чести и государственному достоинству, – дела ЦРУ», – уверен Леонид Грач.

События в Киеве он назвал «крайне печальным и опасным явлением». Которое способно не только спровоцировать дальнейшие вспышки русофобии и национализма на Украине, но и «взорвать Украину с точки зрения военных действий», то есть, по сути, вернуться к активной фазе карательной операции против жителей Донецкой и Луганской народных республик.

«России нужно принимать соответствующие радикальные меры. Все это «гадание на гуще», ожидание чего-то приведет к тому, что заряженная пушка выстрелит в упор», – считает Грач.

Симферополь, Леонид Маковецкий

Симферополь. Другие новости 19.02.18

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