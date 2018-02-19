В Крыму собираются построить «Винный парк» с фантастическими виноградниками

Возле Ялты построят «Винный парк» и будут популяризировать культуру потребления вина.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», проект строительства нового объекта получил согласование главной государственной экспертизы. Комплекс с одним надземным и четырьмя подземными этажами построят в селе Оползневое, на земельном участке площадью почти 23 тысячи квадратных метров. Надземная часть здания будет построена в виде кольца с эксплуатируемой кровлей. В его внутреннем дворе обустроят искусственное озеро и установят 50-метровую смотровую башню.

«Цель создания «Винного парка» – популяризация культуры потребления вина в контексте принципов здорового образа жизни. Посетители парка смогут увидеть все этапы производства вина – от момента выращивания и сбора винограда до бутилирования», – сообщили в пресс-службе главной государственной экспертизы.

Досугово-развлекательный комплекс собираются сделать еще одной достопримечательностью Южного берега Крыма. Здесь расположатся винодельня, сыроварня, дегустационные залы, ресторан, клуб, магазин и другие помещения. Согласно проекту, тут же расположатся виноградники: предполагается, что за год в «Винном парке» смогут собирать урожай в 46,8 тонн винограда красных сортов. Правда, на чем основаны столь оптимистичные планы, не совсем понятно: в промышленности сбор 10 тонн с 1 га (1 кг с 1 кв м) является показателем высокой урожайности в хороший год. Даже если весь отведенный под «Винный парк» участок засадить виноградом, то собрать с него смогут не более 23 тонн. Где собираются вырастить еще столько же, остается загадкой. Даже если предположить, что в Оползневом буду выращивать суперплодовитые сорта, урожайность которых при использовании определенных технологий может достигать 35 тонн с гектара, ожидания по сбору винограда в «Винным парке» выглядят весьма завышенными. Однако в Оползневом собираются высаживать обычные сорта – «каберне-совиньон», «мурведр» «эким-кара», сбор которых не превышает 10 тонн с га.

Добавим, что средняя урожайность винограда в Крыму в 2017 году составила 51 центнер (5 тонн) с гектара.

Ялта, Анастасия Зук

Ялта. Другие новости 19.02.18

Крымский эксперт: Вспышки русофобии на Украине подогреваются США. / Запад не тетка: Порошенко ведет сепаратные переговоры с Путиным. / Только полная капитуляция: немецкие политики раскритиковали предложение Габриэля о постепенном снятии санкций с РФ. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»